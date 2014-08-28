Ціни на нафту знижуються через велику пропозицію

Ціни на нафту знижуються через надлишок постачань на світовий ринок.

О 8.50 МСК ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,14 до $102,58 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,33 до $93,55 за барель, пише "Reuters".

"Ціни значно знизилися з максимальних рівнів, і не без причини, тому що нафта всюди. Поставок занадто багато, а попит слабкий", - сказав керуючий ризиками Mitsubishi Corp Тоні Нунан, додавши, що запаси нафти в промислово розвинених країнах різко зросли у другому кварталі, тоді як взаємні санкції Європи і Росії стримують зростання європейської економіки.

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Перші за три місяці переговори президентів України і Росії в Мінську за участю ЄС не принесли бажаної розрядки російсько-українського конфлікту. Президент Росії Володимир Путін сказав, що переговори були корисними, але визнав, що обидві сторони не просунулися далеко на шляху до завершення українського протистояння.

Що стосується Лівії, яка останнім часом нарощує видобуток нафти і відновила експорт з портів на сході країни, аналітики вважають, що відновлення нафтової галузі може виявитися короткочасним, так як збройна боротьба за владу в країні не припиняється.

Ірак у серпні знизив експорт з південних портів на 140.000 барелів на добу, за даними джерел, пояснили спад поганою погодою.

"Я думаю, ціни на Brent стабілізувалися за рахунок нестабільності на Близькому Сході", - сказав Нунан.

Запаси нафти в США знизилися на 2,1 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі скорочення на 1,3 мільйона.