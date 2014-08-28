Президент об'єднав НКРЕ та Нацкомпослуг в єдину нацкомісію

Президент України Петро Порошенко ліквідував національні комісії, що здійснюють регулювання у сфері комунальних послуг та енергетики, утворивши єдину комісію у цих сферах.

Тексти відповідних укази від 27 серпня оприлюднені на сайті глави держави.

Згідно з указом, на виконання Законів України «Про природні монополії», «Про електроенергетику» і «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» президент постановив утворити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Порошенко призначив Володимира Демчишина головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Глава держави доручив Демчишину подати пропозиції щодо призначення на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; внести у двотижневий строк проект Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також пропозиції щодо граничної чисельності працівників Національної комісії.

Кабінету міністрів України президент у двомісячний строк доручив:

1) забезпечити вирішення в установленому порядку питання передачі Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, бюджетних призначень на виконання функцій державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

2) вирішити питання щодо розміщення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

3) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Ще одним своїм указом президент призначив членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Андрія Геруса; Володимира Євдокімова; Юлію Ковалів; Руслана Машляківського; Валерія Тарасюка; Андрія Ткаченка.