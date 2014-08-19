Національна акціонерна компанія "Надра України" взяла участь у торгах із закупівлі геологорозвідувальних робіт за державні кошти за програмою "Розвиток мінерально-сировинної бази", які проводила Державна служба геології та надр України і 17.06.2014 року уклала з нею договір на 2014 рік про закупівлю геологорозвідувальних робіт за державні кошти. Виконавцями геологорозвідувальних робіт за вищезазначеною програмою є дочірні підприємства Компанії та ТОВ "Житомирбуррозвідка".

Державна служба геології та надр України 13.08.2014 року розпочала фінансування геологорозвідувальних робіт. Компанія отримала 7350 тис. грн. Отримані кошти розподілені і направлені на виконання пооб'єктного плану геологорозвідувальних робіт.

14 серпня 2014 року Генеральний директор ДП "Укрнаукагеоцентр" П.С. Голуб та в.о. директора департаменту з наукової роботи та виробництва С.І. Панченко прийняли участь у зустрічі з американським геологом Френком Еттенсоном. Зустріч проходила в приміщенні посольства Сполучених Штатів Америки. Під час зустрічі були обговорені основні геологічні аспекти під час видобутку сланцевого газу на території України.

Варто зазначити, що Національна акціонерна компанія "Надра України" успішно виконує роботи з моніторингу та наукового супроводу всіх етапів, стадій, видів робіт, передбачених Угодою про умови користування надрами. Послуги здійснюються на 10 ділянках надр ТОВ "Західгазінвест", серед яких 2 родовища - Дебеславецьке ГР та Черемхівсько-Струпківське ГР та 8 ділянок на геологічне вивчення, в тому числі ДПР: Баулінська, Дебеславецька, Жужелянська, Курінна, Реклинецька, Сандугеївська, Філімонівська та Яковлівська площі. Також Компанія разом з дочірніми підприємствами (в тому числі ДП "Укрнаукагеоцентр") проводить опрацювання стратегії подальших напрямків робіт з удосконалення роботи геологічної галузі.

Зауважимо, що комплексна аналітична лабораторія з вивчення колекторських властивостей порід, вод, нафти, газу, конденсату, тампонажних та бурових розчинів ДП "Укрнаукагеоцентр" пройшла чергову державну атестацію на право проведення вимірювань під час пошуку (розвідки), видобування корисних копалин, інженерно-геологічних, гідрогеологічних робіт та на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, результати яких використовуються під час контролю стану навколишнього середовища (Свідоцтво про атестацію №080-14 від24 липня 2014 року).