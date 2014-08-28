«Енергоатом» і Westinghouse обговорили розширення співробітництва

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Енергоатому» з посиланням на підсумок зустрічі президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського та президента компанії Westinghouse по ринках Європи, Близького Сходу і Африки Іва Браше.

Зокрема, сторони обговорили впровадження ряду наукомістких заходів у рамках комплексної програми підвищення безпеки АЕС України.

«Вона вимагає застосування нових експериментальних даних і досвіду інших ядерних держав, які експлуатують енергоблоки, аналогічні тим, що працюють на українських АЕС», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі також йшлося про можливості обміну фахівцями, в першу чергу інженерно-технічного персоналу, що дозволить глибше вникнути в технологію.

У компанії нагадали, що Westinghouse поставляє тепловиділяючі збірки на АЕС України в рамках політики диверсифікації постачальників ядерного палива.

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Довідка УНІАН. Співпрацю ДП НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року щодо кваліфікації ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного у 2008 році.

Тепловиділяючі елементи ТВЗ-W американської компанії Westinghouse використовуються на Південно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-попереджувального ремонту на Південно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні збірки механічно пошкоджені й непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови збірок визнані недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ПУАЕС і Westinghouse показав, що вони були отримані в ході операцій із завантаження ТВЗ-W в ремонтний період 2011 року.

У квітні 2014 року «Енергоатом» і Westinghouse домовилися про продовження діючого контракту на постачання палива для українських атомних станцій до 2020 року.

Україна очікує на початку вересня поточного року отримати результати експертизи нового модифікованого ядерного палива компанії Westinghouse.