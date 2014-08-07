У компанії «Надра України» обговорили виконання плану видобутку вуглеводнів

31 липня у Національній акціонерній компанії "Надра України" проаналізували стан виконання плану видобутку вуглеводнів на перспективних ділянках Дніпровсько-Донецької западини. Обговорення даного питання відбулось у форматі робочої наради під керівництвом голови Правління Компанії Ярослава Климовича, провідних спеціалістів Компанії та представників ДП "Укрнаукагеоцентр".

З основною інформацією щодо стану об'єктів та можливостей нарощування видобутку вуглеводнів присутніх ознайомили директор ДП "Укрнаукагеоцентр" Петро Голуб та головний геолог підприємства Валерій Солодкий. Зокрема, представники "Укрнаукагеоцентр" зазначили, що перелік незадіяних свердловин Дніпровсько-Донецької западини формують не закриті об'єкти, а ті, що з різних причин були приведені у занедбаний стан. Однак, за словами фахівців, відповідні об'єкти залишаються перспективними, що дозволяє розпочати процедуру видачі ліцензій на їх розробку.

За підсумками обговорення голова Правління Національної акціонерної компанії "Надра України" Ярослав Климович запропонував звернутись до керівництва Державної служби геології та надр України з пропозицією здійснити розширене науково-технічне вивчення можливості потенціалу відповідних свердловин. Це дозволить сформувати нові завдання для збільшення видобутку мінеральної сировини та забезпечить виконання пооб'єктного плану на 2014 рік.

Одночасно учасники наради розглянули можливість нарощування мінерально-сировинної бази зі свердловин, що діють на території західних областей держави.

Довідка. Державне підприємство "Укрнаукагеоцентр" понад 75 років займається пошуками та розвідкою покладів нафти та газу (відкрито біля 200 родовищ нафти і газу, це видобуток 80,3% вуглеводнів України). Протягом останніх років Підприємство першим у галузі геології України здійснює науково-виробничі роботи з розвідки сланцевого газу. ДП "Укрнаукагеоцентр" співпрацює з провідними академічними інститутами та передовими фірмами світу.