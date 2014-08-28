Мінекономрозвитку очікує ціну газу в 2015 році не вище $400 доларів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України очікує, що в 2015 році ціна газу, який імпортується в Україну з різних джерел, буде нижчою, аніж 400 дол. за тисячу кубометрів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив перший заступник міністра економрозвитку Анатолій Максюта.

«Сьогодні йдуть консультації щодо цін і поставок. У нас є деякі цінові орієнтири. Ми орієнтуємося на ціну нижче 400 доларів за тисячу кубометрів. Конкретні показники я не хотів би називати. Але в процесі консультації ми ставимо дві умови – самі поставки і цінові умови поставок. У зв'язку з цим наш прогноз може бути як у кращий, так і в гірший бік», - сказав Максюта.