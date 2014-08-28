В Україні скоротився продаж бензину через АЗС

В Україні реалізація бензину для автомобілів через мережу АЗС, без урахування окупованої Росією Криму, в липні 2014 року в натуральному вираженні скоротилася порівняно з липнем минулого року на 24,4% - до 212,5 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними відомства, в порівнянні з червнем поточного року реалізація бензину в липні зросла на 0,6%.

Дизельного пального через мережу АЗС у липні 2014 року було продано 151,9 тис. тонн, що на 14,4% менше показника за липень 2013 року і на 8,1% більше, ніж у червні 2014 року.

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Усього за липень 2014 року через мережу АЗС було продано нафтопродуктів на 7,694 млрд грн, що на 3,8% більше червня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, виробництво бензину в липні 2014 року скоротилася порівняно з липнем 2013 року на 38,1% - до 45,5 тис. тонн, а в порівнянні з червнем 2014 року - скоротилася на 3%.

Виробництво дизпалива в липні поточного року скоротилася порівняно з липнем минулого року на 30,6% - 52 тис. тонн, а в порівнянні з червнем 2014 року - скоротилася на 15,9%.

Україна в січні-липні 2014 року збільшила імпорт нафтопродуктів в грошовому вираженні на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,635 млрд дол.