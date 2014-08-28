На шахті ім. Засядька з-під землі намагаються витягнути 300 гірників

Бригада «ДТЕК Донецькобленерго» проводить тимчасове підключення шахти ім. Засядька до електропостачання для підняття на поверхню 300 гірників.

«У момент знеструмлення під землею перебували 300 гірників. Бригада «ДТЕК Донецькобленерго» зараз проводить тимчасове підключення шахти від іншої підстанції, щоб гірники могли піднятися на поверхню», - йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Повністю відновити електропостачання шахти можливо лише після ремонту лінії електропередач, яка знаходиться в Донецьку, в зоні, де зараз йдуть бойові дії», - підкреслюється в повідомленні компанії.

За даними ДТЕК, шахту було знеструмлено 28 серпня о 7:35 годин внаслідок бойових дій і пошкодження лінії електропередач.

У компанії нагадали, що шахта ім. Засядька вже була знеструмлена 21 серпня внаслідок бойових дій у Донецьку. Тоді на поверхню благополучно піднялися 309 шахтарів. Енергетикам тоді знадобилося 8 годин, щоб відновити електропостачання шахти.

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«Шахта ім. Засядька за нормальною схемою повинна живитися по трьох лініях електропередач. Дві лінії було відключено внаслідок боїв кілька днів тому. Їх відновити поки неможливо через активні бойові дії в районі Ясинуватої-Макіївки, де знаходяться лінії. До сьогоднішнього відключення шахта працювала на єдиній лінії», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Шахта ім. Засядька» є одним із найбільших в Україні виробників вугілля. Шахта обладнана потужною когенераційною станцією. Засновниками шахти є держава в особі Фонду державного майна України (володіє 16,53% акцій) і організація орендарів шахти (83,43% акцій).

Із квітня 2014 року на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.

Із 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція, яка й досі триває.