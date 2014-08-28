Віце-президент Європарламенту закликав Захід обвалити ціни на енергоносії

Таку думку він висловив УНІАН у четвер.

"Потрібні санкції у вигляді неконвертованості рубля та дії задля максимального зменшення цін на нафту та газ. Бо наслідки цього Росія відчує дуже сильно, значно більше, ніж персональні санкції", - сказав він, відповідаючи на питання, що зараз повинен зробити Захід.

Депутат, який представляє в Європарламенті Польщу, висловив надію, що у західних держав вистачить "здорового глузду", аби вжити таких заходів.

Читайте такожЕльмар Брок ініціює посилення санкції проти РосіїВін також наголосив, що на агресію росіян повинні "одним голосом" відреагувати усі міжнародні інституції, серед яких він згадав ООН, НАТО та ОБСЄ.

"Це останній момент на рішучу реакцію", додав політик, котрий представляє опозиційну у Польщі партію "Закон та справедливість" (PiS).

Українська влада сьогодні заявила про неприховане введення російських регулярних військ на територію України та закликала провести надзвичайне засідання Ради безпеки ООН, а також заморозити усі активи РФ за кордоном.

Росія, котра є одним із найбільших у світі продавцем нафти та газу, утримується на плаву за рахунок їх продажу, але різке падіння цін на енергоносії може призвести до істотних проблем із фінансуванням бюджету країни.