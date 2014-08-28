В Україні готують проекти із заміщення газу вугіллям за рахунок китайського кредиту

Міністерство енергетики та вугільної промисловості створило робочу групу з реалізації положень кредитної угоди, укладеної в 2012 році між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і Державним банком розвитку Китаю на суму 3,656 млрд дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Відповідне рішення закріплено в наказі міністерства від 22 серпня 2014 року.

«Робочій групі за результатами роботи підготувати пропозиції за проектами, які будуть реалізовані в рамках зазначеної кредитної угоди», - йдеться в документі.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» наприкінці 2012 року підписала кредитну угоду з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) на суму 3,656 млрд доларів для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів із переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також із будівництва заводів із газифікації бурого та кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.