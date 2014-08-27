«Енергоатом» переніс базу наукового центру з окупованого Севастополя до Одеси

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» через окупацію Криму Росією перенесло базу науково-технічного центру із Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості (СНУЯЕіП) в Одеський політехнічний університет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент оператора всіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Ми зараз переносимо базу науково-технічного центру в Одеський державний політехнічний університет. Відповідну угоду я підписав з ректором університету позаминулого тижня», - сказав Недашковський.

За його словами, в Одеський університет буде направлена вся необхідна наукова документація для формування в ньому основної бази спеціальностей для вітчизняної атомної енергетики.

Крім того, Недашковський зазначив, що підготовку фахівців атомної енергетики можна здійснювати у вищих навчальних закладах Львова, Вінниці і Дніпропетровська.

«Ми навчальну базу не втрачаємо. Інша справа, дуже шкода вкладених туди (у науково-технічний центр СНУЯЕіП – УНІАН) коштів», - додав президент «Енергоатома».

Як повідомляв УНІАН, у червні Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) вирішила призупинити дію ліцензії СНУЯЕіПп на право експлуатації дослідного реактора ІР-100.

Довідка УНІАН. Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості готує фахівців для атомної енергетики і промисловості, систем енергопостачання, фахівців з охорони довкілля, енергозбереження і комп'ютерних технологій. Університет було засновано в 1915 році. До складу СНУЯЕіП входять 5 навчально-наукових інститутів.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.