На РАЕС обговорили будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів

На Рівненській атомній електростанції 27 серпня відбулося чергове засідання штабу будівництва комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (РАВ), представники якого оцінили хід будівництва об'єкта і назвали подальші кроки його реалізації, повідомляє НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, перед початком проведення засідання виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки НАЕК «Енергоатом» Наталія Шумкова у супроводі генерального директора РАЕС Павла Павлишина побувала на будівельному майданчику комплексу і оцінила хід будівельно-монтажних робіт.

У нараді, яка пройшла у форматі відеоконференції взяли участь директори профільних департаментів компанії, фахівці її відокремлених підрозділів, Київського науково-дослідного проектно-конструкторського інституту «Енергопроект».

Керівник проекту з будівництва комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів на РАЕС - заступник генерального директора з капітального будівництва Сергій Куроєдов ознайомив учасників з поточним положенням справ та проблемними питаннями. Він констатував завершення одного з етапів будівельно-монтажних робіт - висновок фундаменту до «нульової» позначки під установку обладнання.

Присутній на нараді Олександр Степанчук, представник генеральної підрядної організації «ЮТЕМ-інжиніринг», яка виграла тендер на будівництво комплексу, повідомив про поступове нарощування темпу робіт, для чого вирішено перейти на двозмінний графік роботи. За його словами, активну фазу будівництва забезпечують 46 будівельників ПТЕМ і трьох субпідрядних організацій ПТЕМ. Надалі кількість будівельників планується збільшувати.

Про виконання графіка поставок обладнання для комплексу доповів заступник головного інженера ВП РАЕС Федір Кислицин, він відзначив деякі відхилення від встановлених термінів і шляхи врегулювання питання.

Як підкреслив Куроєдов, кінцева мета поточного року - це проведення на майданчику РАЕС монтажу і приймально-здавальних випробувань устаткування комплексу, що поставляється в рамках проекту TACIS. Це три установки комплексу - установка видалення відходів із сховищ твердих РАВ, установка суперпресування і установка фрагментації і сортування.

При цьому Шумкова доручила «Энергопроекту» прискорити видачу проектно-кошторисної документації та розглянути питання забезпечення авторського нагляду на будівельному майданчику.

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Кабінет міністрів схвалив проект будівництва комплексу з переробки радіоактивних відходів на Рівненській атомній електростанції загальною вартістю 271,851 млн грн.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, планує в 2014 році на Рівненській АЕС ввести в експлуатацію комплекс з переробки твердих радіоактивних відходів (РАВ).

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн. кВт з 2004 року.