На Вінниччині обговорювали питання заміщення природного газу

У Вінниці 28 серпня за сприяння організації USAID (Агентство США з міжнародного розвитку), яка фінансує проект «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (МЕР), відбувся круглий стіл на тему: «Заміщення природного газу альтернативними та поновлюваними джерелами енергії: від розробки інвестиційного проекту до впровадження».

Як повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, в заході взяли участь голова Міжфракційного об’єднання Верховної Ради «За енергетичну незалежність» Олександр Домбровський, координатор проекту USAID Андрій Нестеренко, начальник територіального управління Держенергоефективності Юрій Ренгач, голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, представники міжнародних фінансових організацій та установ, які впроваджують біоенергетичні проекти, а також керівники комунальних підприємств міст-партнерів Проекту МЕР.

Учасників обговорення привітав голова Вінницької обласної державної адміністрації Анатолій Олійник. «Вирішення питань, пов’язаних з енергозбереженням та енергоефективністю для Вінниччини напередодні непростого опалювального сезону, без перебільшення, можна назвати пріоритетним напрямком діяльності влади. Ми робитимемо усе можливе, щоб процес заміщення природного газу на альтернативні джерела в області проходив ефективно і результативно», – відзначив губернатор Вінниччини.

Голова ОДА висловив глибоке задоволення результатами Міжнародного інвестиційного форуму, який нещодавно проходив на теренах Вінницької області, зокрема, угодою із польськими підприємцями щодо виготовлення паливних пелет із відходів кукурудзи та соломи від зернових культур.

Основними доповідачами на круглому столі виступили голова Міжфракційного об’єднання Верховної Ради України «За енергетичну незалежність» Олександр Домбровський та Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації України.

Олександр Домбровський, зокрема, у своєму виступі наголосив, що Вінницька область за усіма показниками, які сьогодні оцінює Уряд, є безумовним лідером із впровадження новітніх технологій, у т.ч. у сфері енергозбереження та альтернативної енергетики.

«Якщо ми і надалі будемо енергетичними наркоманами, залежними від Росії, то жодні інвестиції не допоможуть нам побудувати незалежну державу. Якщо правильно побудувати економічну модель, то ми зможемо бути енергетично незалежною країною. Зокрема, заміщуючи в рік 2 мільярди куб. м газу, ми матимемо змогу інвестувати у власну економіку 1 млрд дол., а не сплачувати їх Росії, яка виготовлятиме за них нові танки та «Гради».

Під час засідання круглого столу було обговорено техніко-економічні аспекти впровадження проектів із заміщення природного газу біомасою в комунальній теплоенергетиці та пошуки фінансування для проектів із заміщення природного газу альтернативними та відновлюваними джерелами енергії.

Довідково. Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» виконується американською компанією Інтернешнл Рісорсіс Груп, її міжнародними та українськими партнерами. Мета проекту: зниження викидів парникових газів та підвищення енергетичної безпеки України через удосконалення енергетичної політики, збільшення енергоефективності та залучення приватних інвестицій в енергетичний сектор.

Для реалізації цих завдань впродовж 4-х років Проект надаватиме допомогу 17 українським містам у залученні інвестицій від міжнародних фінансових організацій, комерційних банків та приватних інвесторів у проекти з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.

У рамках Проекту МЕР 17 міст України отримають технічну допомогу з розробки планів сталого енергетичного розвитку. Більшість цих міст підписали угоду мерів і взяли на себе зобов'язання до 2020 року на 20% скоротити викиди СО2, а також замістити в енергетичному балансі міста природний газ альтернативними та відновлювальними джерелами енергії.