У Москві ЄС і Росія намагаються вирішити газові проблеми

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на переговорах також присутній голова "Газпрому" Олексій Міллер і заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак.

"Основними темами для обговорення стануть забезпечення безпеки транзиту газу в Європу через територію України, правові та технічні аспекти реалізації проекту "Південний потік", доступ ВАТ "Газпром" до повної потужності газопроводу OPAL, а також питання, пов'язані з функціонуванням енергодіалогу Росія-ЄС", - зазначили в Міненерго РФ.

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Раніше віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Еттінгер заявив, що нинішній розвиток подій в Україні ставить "під напругу" переговори з вирішення спірних газових питань між Україною, Росією і Європейським Союзом.