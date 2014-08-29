Цінам на нафту прогнозують падіння другий місяць поспіль

Ціни на нафту Brent зростають, але знизяться у серпні другий місяць поспіль за рахунок надлишкової пропозиції і слабкого попиту в Європі і Китаї, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,33 до $102,79 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,25 до $94,80 за барель. Європейський еталон подешевшав на 12% із зазначеного в червні дев'ятимісячного максимуму і минулого тижня впав до річного мінімуму. За серпень обидва еталони подешевшають більш ніж на 3%.

"Я дивуюся, що ціни залишаються такими низькими протягом декількох тижнів", - сказав аналітик OptionsXpress в Сіднеї Бен Ле Брюн.

ОПЕК підвищила видобуток нафти в серпні за рахунок Лівії, Анголи та Ірану, показало опитування Рейтер.

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Аналітики вважають, що підтримку ринку дасть погіршення ситуації в Україні. Президент України Петро Порошенко звинуватив Росію в підтримці контрнаступу сепаратистів на південному сході країни; лідери Німеччини, Великобританії, Франції та Італії слідом за НАТО також назвали Росію винною в ескалації військового конфлікту і пригрозили новими санкціями.

"Якщо напруженість посилиться, в ціну нафти, ймовірно, буде закладена невелика націнка", - сказав Ле Брюн.