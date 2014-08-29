Американські компанії готові постачати вугілля українським ТЕС

Американські компанії готові поставляти енергетичне вугілля до України для забезпечення потреб теплових електростанцій, доставка палива на які утруднена через зруйновану російськими бойовиками інфраструктури Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості з посиланням на заступника секретаря США з питань торгівлі Метью Мюррейя.

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«Метью Мюррей відзначив, що на сьогодні є пропозиції від американських компаній з постачання до України вугілля необхідних марок», - запевнив американський чиновник міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана на зустрічі в Києві 28 серпня.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій з Австралії, США і Нової Зеландії.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

За інформацією Міненерговугілля, вже сьогодні на українських ТЕС спостерігається гострий дефіцит вугілля марки «А» – палива, яке використовується на половині станцій країни.

Як відзначають у міністерстві, запаси вугілля такі, що за оптимістичного розвитку подій їх вистачить на 50 днів, за песимістичного – на 11 днів.