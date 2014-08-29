Україна буде щоденно інформувати ЄС про запаси газу в сховищах

Оператор газотранспортної системи України держкомпанія «Укртрансгаз» перейшла на щоденне інформування європейських партнерів про запаси природного газу у своїх підземних сховищах, замість щотижневого.

«Починаючи з 28 серпня інформація про наявні обсяги природного газу в українських ПСГ публікуватиметься на щоденній основі», - йдеться в повідомленні компанії.

«Таким чином, Україна перша з країн, які не є членами ЄС, приєдналася до щоденної системи прозорого відображення даних про стан підземних газосховищ», - наголошується в повідомленні «Укртрансгазу».

У компанії нагадали, що з 6 травня цього року НАК «Нафтогаз України» приєдналася до системи відображення даних асоціації європейських операторів підземних газових сховищ і надавала інформацію на тижневій основі.

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Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

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