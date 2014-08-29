Імпорт вугілля для ТЕС може обійтися в $700 млн, якщо не буде постачань з Донбасу

Витрати України на імпорт енергетичного вугілля для теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) до кінця поточного року можуть становити 450-700 млн дол. в разі відсутності його поставок з Донбасу, де зараз не працює більшість шахт через активні бойові дії.

Про це в коментарі УНІАН сказали в Державному інформаційно-аналітичному центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ), повідомивши, що за 2013 рік українські ТЕС і ТЕЦ спожили 37,6 млн тонн енергетичного вугілля.

«Тому за умови відсутності поставок на внутрішній ринок вугілля з Донбасу потреба в імпорті оцінюється на рівні 5-7 млн тонн енергетичного вугілля за період вересень-грудень 2014 року», - сказали експерти.

За їх словами, наразі експортні ціни на енергетичне вугілля в портах відправлення перебувають у діапазоні 68-74 дол. за тонну (за умов поставок FOB). Виходячи з поточної вартості морського фрахту в розмірі 15-20 дол./т залежно від країни відправлення та класу судна (від 70 до 150 тис. тонн), розрахунковий рівень цін на умовах поставки CIF у чорноморські порти України оцінюється в діапазоні 85-95 дол./т.

«Таким чином, витрати на придбання енергетичного вугілля в грошовому еквіваленті оціночно можуть становити 450-700 млн дол. США за період вересень-грудень 2014 року», - зазначили в Держзовнішінформі.

Там же повідомили, що на світовому ринку вже тривалий час спостерігається надлишок пропозиції енергетичного вугілля, тому проблем з імпортом виникнути не повинно. «Поставки вугілля в Україну можуть здійснюватися з Колумбії, Польщі, США, Південної Африки, Австралії, Індонезії, В'єтнаму (один з найбільших світових постачальників антрациту). Також можливі поставки вугілля зі складів портів Північно-Західної Європи», - сказали експерти.

Вони повідомили, що імпорт вугілля може здійснюватися через порт Южний, де недавно було збільшено глибину дна з 14,5 до 18,5 метра, що дає змогу відправляти і приймати судна з дедвейтом (повна маса судна з вантажем) більш як 150 тис. тонн насипної сировини, а до кінця року - з дедвейтом 200 тис. тонн і більше. Експерти зазначили, що цей порт може стати воротами України з доставки вугілля з-за кордону.

«Також з Польщі можна поставляти вугілля залізницею, що вже робиться не перший рік з коксівним вугіллям для потреб металургів. До того ж ще в травні поточного року найбільший європейський виробник кам'яного вугілля, польська Kompania Weglowa, заявляла про плани поставити на експорт близько 4-5 млн тонн вугілля зі своїх складів», - додали експерти Держзовнішінформу.

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Вони розповіли, що в разі гострої нестачі енергетичного вугілля Україна може отримати перші партії імпортного вугілля не раніше ніж через 7 днів після подачі заявки на його купівлю.

«Якщо перекупити вже відвантажене судно з вугіллям, що йде в Європу, то це питання тижня і більше, а якщо підписувати нові контракти безпосередньо з виробниками, то вугілля в Україну зайде морем не раніше ніж через місяць. При цьому тут не включені часові витрати на оцінку придатності імпортного вугілля для спалювання на наших ТЕС і ТЕЦ», - сказали аналітики.

Вони прогнозують, що проблем із забезпеченням України вугіллям на осінньо-зимовий період не очікується, оскільки уряд і бізнес знають про можливу проблему з поставками на ТЕС і ТЕЦ вугілля на зимовий період з Донбасу і займаються її вирішенням, а в світі є вільні ресурси вугілля.

«Також, на нашу думку, було б оптимальним взяти валютний кредит у країни - виробника вугілля на його купівлю і поставку в Україну. Така процедура пов'язаних товарних кредитів зустрічається часто у світовій практиці і, на нашу думку, не матиме негативного впливу на курс гривні», - резюмували експерти Держзовнішінформу.

Як повідомляв УНІАН, забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт. За інформацією Міненерговугілля, вже сьогодні на українських ТЕС спостерігається гострий дефіцит вугілля марки «А» - палива, яке використовується на половині станцій країни.

Як зазначають у міністерстві, запаси вугілля такі, що при оптимістичному розвитку подій їх вистачить на 50 днів, при песимістичному - на 11 днів.

У зв'язку з цим Україна вперше за тривалий період планує почати імпорт енергетичного вугілля для ТЕС з Австралії, США і Нової Зеландії.

28 серпня в Міненерговугілля повідомили, що американські компанії готові поставляти енергетичне вугілля в Україну для забезпечення потреб ТЕС.

Довідка УНІАН. Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) - провідний інформаційно-аналітичний та експертний центр України у сфері зовнішньої торгівлі, створений Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України в 1996 році.