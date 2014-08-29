У Росії заявили, що готові тимчасово знизити ціну газу для України на 100 доларів

Глава Міністерства енергетики Російської Федерації Олександр Новак підтвердив, що до рішення Стокгольмського арбітражного суду Росія готова знизити ціну на газ на 100 дол. за тисячу кубометрів, що дасть змогу відновити поставки в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Новак сказав на прес-конференції з європейським комісаром з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Ми обговорили, що для того, аби не чекаючи рішення арбітражного суду, необхідно відновити поставки в Україну", - сказав Новак.

За його словами, питання ціни можна вирішити, як це пропонувала російська сторона ще в період весняних переговорів, в частині надання знижки, передбаченої чинним контрактом, - скасувати мито.

"Таким чином, російська сторона підтверджує ті свої пропозиції, які звучали і раніше, про можливість надання знижки в розмірі 100 дол. щодо ціни, яка складається за формулою контракту", - сказав Новак.

Він наголосив, що, незважаючи на те, що спір вирішується в суді, Росія зацікавлена, щоб зима пройшла в штатному режимі, і готова на надання цієї знижки.

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Як повідомляв УНІАН, у середині червня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Також 16 червня «Газпром» подав зустрічний позов до «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути заборгованість в розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

Переговори з врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. В ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна буде встановлюватися російським урядом, який може в будь-який момент скасувати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів - ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ - шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.