Росія заздалегідь звинуватила Україну в можливій крадіжці газу взимку

Глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив про наявність ризиків відбору Україною взимку газу, призначеного для Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції з єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером у Москві.

Зокрема, Новак заявив, що Україні в зимовий період залежно від температури потрібно від 250 до 330 млн. куб. м на добу, тому дефіцит може становити від 140 до 220 млн. куб. м на добу.

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"Це проблема, де Україна братиме цей дефіцит, тут виникають ризики, що той обсяг газу, який поставлятиметься "Газпромом" для європейських споживачів у трубу відповідно до контракту, може бути незаконно вилучений Україною для власний потреб", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними компанії «Укртрансгаз», запаси газу в українських підземних сховищах з 16 по 25 серпня збільшилися на 1,85% - до 15,573 млрд кубометрів.

З 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з вересня він має запрацювати на повну потужність. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

Поки що, за словами міністра енергетики Юрія Продана, Україна лише на 50% зможе покрити потребу в імпортному «блакитному паливі» за рахунок поставок з ЄС.

«Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.