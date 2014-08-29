Росія пропонує Україні реструктуризацію газового боргу

Глава Міністерства енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність розробити для України графік реструктуризації боргу за газ у разі погашення його частини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції з європейським комісаром з питань енергетики Гюнтером Еттінгером у Москві.

"Це питання (реструктуризації - УНІАН) може бути врегульовано шляхом оплати безумовного боргу за листопад-грудень у сумі 1,451 млрд дол., часткової оплати за квітень-травень і половину червня", - сказав Новак.

За його словами, після цього можна розробити графік реструктуризації заборгованості, що залишилася.

При цьому Новак зазначив, що загальний борг "Нафтогазу" перед «Газпромом» становить 5,3 млрд дол. і, таким чином, не сплаченими є 11,5 млрд кубометрів природного газу.

Водночас він заявив, що в ході зустрічі глава «Газпрому» запевнив, що компанія поставить необхідну кількості газу для європейських споживачів відповідно до контрактів.

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Як повідомляв УНІАН, 16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Цьому передували двомісячні переговори НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» за участю Єврокомісії. Проте газові переговори не привели сторони до конструктивного вирішення.

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Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу. Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту та про стягнення 6 млрд дол. як переплати за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.