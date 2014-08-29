У Росії розповіли, скільки газу хочуть бачити в українських сховищах

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак на прес-конференції з європейським комісаром з питань енергетики Гюнтером Еттінгером у Москві.

"Найближчим часом разом з Україною ми повинні вжити оперативних заходів для того, щоб було закачано певний обсяг у ПСГ України, за нашими оцінками, до 10 млрд кубометрів протягом вересня-жовтня", - сказав Новак.

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Як повідомляв УНІАН, за даними компанії «Укртрансгаз», запаси газу в українських підземних сховищах з 16 по 25 серпня збільшилися на 1,85% - до 15,573 млрд кубометрів.

З 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з вересня він повинен запрацювати на повну потужність. Однак «малий реверс» не дає змоги Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю відійти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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Поки що, за словами міністра енергетики Юрія Продана, Україна лише на 50% зможе покрити необхідність в імпортному «блакитному паливі» за рахунок поставок з ЄС.

«Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.