Великі українські підприємства готові замінити російське обладнання АЕС України

Національна атомна енергокомпанія «Енергоатом» спільно з одним з найбільших у світі виробником турбін держкомпанією «Турбоатом», завод «Електроважмаш» і заводом ім. Малишева готуються приступити до реалізації програми імпортозаміщення обладнання АЕС України, більша частина з якого раніше проводилося виключно в Росії.

«Це рішення було прийнято в ході переговорів між керівництвом цих підприємств 27-28 серпня», - йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

У компанії відзначили, що харківський «Турбоатом» готовий забезпечити постачання конденсаторів для Південно-Української і Запорізької АЕС, а в майбутньому - для Рівненської станції; нових робочих лопаток з високоміцного титанового сплаву та інших запасних частин для турбін діючих енергоблоків українських АЕС.

Завод «Електроважмаш» поставлятиме генераторне обладнання.

«Виробництво цього обладнання і комплектуючих на замовлення «Енергоатому» було освоєно підприємствами за останні роки», - йдеться в повідомленні.

«Більша частина цього обладнання раніше проводилася виключно в Росії», - підкреслюється в повідомленні «Енергоатому».

Зокрема, за даними компанії, досі постачанням лопаток для турбін типу К-1000-60/3000 (з часів СРСР виробляються на Ленінградському Металевому заводі - УНІАН), що експлуатуються на енергоблоках ВВЕР-1000 українських АЕС, займалася виключно російська компанія «Силові машини».

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Крім цього, «Турбоатом», завод «Електроважмаш» розроблять і направлять на адресу «Енергоатому» додаткові пропозиції з імпортозаміщення обладнання та участі фахівців цих підприємств в інженерному супроводі ремонтів і діагностичного обстеження обладнання блоків АЕС.

«Планується розробка і виготовлення нового обладнання, раніше не виробленого в Україні, для машинних залів атомних електростанцій», - йдеться в повідомленні.

Також в «Енергоатомі» повідомили, що завод ім. Малишева взяв на себе зобов'язання розглянути можливість виробництва типового комплекту запасних частин інструментів для проведення ремонту автоматичної дизельної електростанції АСД-5600, використовуваної на українських АЕС.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, українські виробники мають бути готові до повного обмеження торгівлі з Росією в двосторонньому форматі, внаслідок чого вітчизняні виробники можуть отримати збитки від зменшення експорту в обсязі близько 5 млрд дол.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.