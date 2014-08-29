Київ і Москва повинні домовитися про проміжну ціну на газ до рішення суду - єврокомісар

Про це віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер заявив за результатами зустрічі з міністром енергетики РФ Олександром Новаком, яка відбулася сьогодні у Москві, повідомляє Єврокомісія.

"Ми повинні домовитися про проміжну ціну на газ на найближчі кілька місяців, очікуючи, доки Стокгольмський арбітражний суд вирішить питання про остаточну ціну. Україна повинна оплатити рахунок за газ, який буде поставлений у найближчі місяці", - сказав він.

Віце-президент ЄК наголосив, що головна мета - "забезпечити поставки газу не тільки в ЄС та його громадянам, але й громадян Росії, України, західних Балкан, в тому числі в країни, які вступають в ЄС, та Молдови".

Як повідомляє Європейська комісія, під час переговорів сторони домовилися, що вирішення спірних питань повинно містити чотири позиції: проміжну ціну, виконання всіх поставок і транзитних зобов'язань, план погашення неоплачених рахунків, розроблений на найближчі кілька тижнів, та використання газопроводу OPAL.

Крім того, Еттінгер висловив занепокоєння у зв’язку з погіршенням ситуації на сході України.

"Я приїхав у Москву, щоб підготувати наступні тристоронні переговори щодо поставок газу, як про це було погоджено в Мінську. Водночас, я повинен висловити моє занепокоєння. Новина про те, що російські солдати діють на території України, не відображає духу Мінська. Життєво важливо поважати суверенітет і національні кордони, щоб зберегти мир", - переконаний віце-президент ЄК.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, Еттінгер заявив про підготовку нових тристоронніх переговорів щодо врегулювання газових питань у форматі Україна – Євросоюз – Росія.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим.

Як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною суто з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко збудовану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів.

Крім того, Україна і Росія подали позови в Стокгольмський арбітраж: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату у попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.