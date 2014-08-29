Голова "Нафтогазу" дізнався про російську пропозицію знижки на газ із Facebook

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

"Вперше дізнаюсь про пропозицію щодо ціни російського газу через ФБ... Світ таки серйозно змінився...", - написав Коболєв.

Нагадаємо, сьогодні голова Міністерства енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив на прес-конференції з європейським комісаром з питань енергетики Гюнтером Еттінгером, що до рішення Стокгольмського арбітражного суду Росія готова знизити ціну на газ на 100 дол. за тисячу кубометрів, що дасть змогу відновити поставки в Україну.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Також 16 червня «Газпром» подав зустрічний позов до «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути заборгованість в розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.