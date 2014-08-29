Україна вважає дискримінаційною пропозицію Росії про $100 знижки на газ

Україна, яка протягом більш ніж двох місяців відключена «Газпромом» від поставок природного газу, вважає дискримінаційною чергову пропозицію російської сторони щодо ціни на «блакитне паливо» 385 дол. за 1 тис. кубометрів з урахуванням 100 дол. знижки.

«Українська сторона розчарована відсутністю конструктивного підходу з російського боку в переговорах з врегулювання питання поставок газу до України», - цитує прес-служба міністра енергетики і вугільної промисловості слова міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана.

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«Ми знову чуємо ціну 385 дол. США за рахунок застосування т.з. знижки у 100 дол. США від ціни 485 дол. США за рахунок скасування мита. Тобто, на думку російської сторони, ціна у 485 дол. США є справедливою і ринковою. Ми вважаємо, що ця ціна дискримінаційна», - наголошується у повідомленні Міненерговугілля.

У повідомленні зазначається, що українська сторона спільно з Єврокомісією зробили кілька пропозицій про дійсно ринкові механізми встановлення ціни.

«Остання наша пропозиція - розраховувати ціну, виходячи з рівня цін, що склалися на європейських газових хабах, зменшивши її на величину витрат на транспортування газу від кордону РФ до країн ЄС. Яка ціна може бути більш ринковою ціною, ніж біржова ціна?», - зазначається у повідомленні.

Також у міністерстві в черговий раз звертають увагу на безпідставність заяв російської сторони про можливий несанкціонований відбір російського транзитного газу Україною.

«Ці припущення є безпідставними і мають на меті одне - дискредитацію українського маршруту і просування альтернативних шляхів поставок російського газу до країн ЄС – «Північного потоку», «Південного потоку», OPAL», - підкреслюється в повідомленні.

«Факти несанкціонованого відбору з українського боку відсутні - ні сьогодні, ні у минулому. Зате факт припинення з боку РФ поставок газу до Європи через територію України у 2009 році усі добре пам'ятають», - цитує прес-служба слова Продана.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 серпня міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що до рішення Стокгольмського арбітражного суду Росія готова знизити ціну на газ на 100 дол. за тисячу кубометрів, що, на його думку, дозволить відновити поставки палива до України.

Переговори з врегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" розпочалися на початку травня 2014 року у тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки у 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент скасувати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу 268 дол. за 1 тис. кубометрів — ціні, за якою російський газ продавався Україні протягом першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають в тому, щоб піти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.