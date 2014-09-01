В окупованому Криму знову з'явилася електрика

Як повідомили ІТАР-ТАСС в компанії "Крименерго", на даний момент система працює в штатному режимі.

"На даний момент Крим повністю знаходиться під напругою. Було відключення, але зараз ми знову отримуємо енергію з материкової України", - повідомили в диспетчерській службі компанії. Причини перебоїв з електроенергією там не пояснили.

Масштабне відключення електроенергії в Криму відбулося 31 серпня приблизно о 22:00 за київським часом. Без світла залишилися великі міста півострова - Керч, Коктебель, Ялта, Севастополь і деякі околиці Сімферополя.