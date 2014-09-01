Ціни на нафту знижуються на тлі статданих з Китаю

На світових торгах у понеділок, 1 вересня, ціни на нафту Brent тримаються вище позначки $103 за барель на тлі статданих з Китаю, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,01 до $103,18 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,18 до $95,78. Обидва еталона падають в ціні другий місяць поспіль.

Читайте такожВведення санкцій проти енергетичного сектора РФ зможе зупинити агресію проти України - експерт Зростання виробничої активності в Китаї в серпні сповільнилося до тримісячного мінімуму за рахунок зниження попиту як усередині країни, так і за кордоном, свідчать дані банку HSBС.

Аналітики вважають, що слабкі показники Китаю вже враховані в котируваннях. КНР зберігає цільовий показник економічного зростання в 7,5%, значить у уряду є план підтримки зростання в найближчі два квартали.

Читайте такожВіце-президент Європарламенту закликав Захід обвалити ціни на енергоносіїНа думку аналітиків, ціни трохи зростуть в найближчий місяць. Ринки перестали боятися проблем з постачанням і, може бути, переоцінюють значимість підвищення видобутку в Лівії та Ірані.

Лівія в останні дні підвищила видобуток до 700.000 барелів на добу, повідомила в неділю Національна нафтова корпорація.

Підтримку цінам продовжують надавати бої з ісламістами в Іраку і війна на сході України.

Американські ринки в понеділок, 1 вересня, закриті з нагоди Дня праці.