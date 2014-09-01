Тестове прокачування газу зі Словаччини до України завершилося успішно

Тестові поставки природного газу зі сторони Словаччини до України, які почалися 16 серпня, завершилися успішно.

«Вояни-Ужгород»: тестове прокачування газу на планову потужність 27 мкм/с (27 млн кубометрів на добу – УНІАН) завершено успішно», - написав на своїй персональній сторіночці в соцмережі Facebook голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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Довідка УНІАН. Із 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з вересня він повинен запрацювати на повну потужність. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність й повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.