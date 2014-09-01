Українців попереджають про можливі відключення світла, як у 90-ті роки

Міністерство енергетики та вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

«Рішення вдатися до таких методів обумовлене розбалансуванням між виробництвом і споживанням електроенергії через дефіцит палива та гідроресурсів», - йдеться в повідомленні «Прикарпаттяобленерго» з посиланням на документ Міненерговугілля.

«Виконуючи рішення державного підприємства «Національна енергокомпанія України», «Укренерго» й профільного міністерства, енергетики вимушені запроваджувати так звані графіки аварійних відключень із метою економії палива», - наголошується в повідомленні обленерго.

Як зазначили в компанії, відключення проводитимуться за узгодженими з облдержадміністрацією графіками аварійних відключень під час ранкових і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно о 9:00-11:00 і о 20:00-22:00.

«Відключення окремих груп споживачів триватиме не більше двох годин. Графіки вводяться в дію протягом 10-15 хвилин після розпорядження головного диспетчера електроенергетичної системи України», - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що раніше такі обмежувальні графіки були запроваджені для підприємств і юридичних споживачів області, але вони не дали очікуваного ефекту.

Читайте такожЕлектроенергія для промисловості подорожчала ще на 4%«Зазначимо, що для кожної області встановлено конкретні ліміти потужності. У випадку, якщо область перевищить споживання електроенергії, в дію буде введено графіки аварійних відключень. Зараз наша область не вкладається в певні ліміти, тому відключення цілком вірогідні», - зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, 43% – виробляють ТЕС шляхом спалювання газу й вугілля, решта - гідро- та зелена енергетика. Брак газу й зупинка 80% шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.