Україна в серпні збільшила імпорт газу з Європи на 13%

Україна, яка вже понад 2 місяці відключена «Газпромом» від поставок російського газу, в серпні 2014 року збільшила порівняно з попереднім місяцем імпорт природного газу з Європи на 13% - до 250 млн куб. м.

Про це свідчать дані операторів газотранспортних систем Польщі та Угорщини.

Зокрема, в серпні з Польщі було імпортовано близько 122 млн куб. м газу, з Угорщини – 128 млн куб. м.

Варто зазначити, що добові обсяги поставок газу з Угорщини, на відміну від Польщі, вже впродовж чотирьох місяців не досягають максимальної технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу. В серпні добові поставки палива з Угорщини в середньому становили 4 млн кубометрів.

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Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

З 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з вересня він повинен запрацювати на повну потужність. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність й повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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«Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.