Росія розпочала будівництво газопроводу «Сила Сибіру» для поставок газу до Китаю

Росія почала будівництво магістрального газопроводу «Сила Сибіру» для поставок газу до Китаю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, сьогодні президент Росії Володимир Путін і заступник прем'єра Державної ради Китаю Чжан Гаолі взяли участь у церемонії, присвяченій з'єднанню першої ланки магістрального газопроводу «Сила Сибіру».

«Зараз ми з нашими китайськими друзями ще раз констатували, що ми починаємо найбільший будівельний проект у світі. Нічого більшого в світі відбуватися в цій галузі найближчим часом не буде», - сказав Путін.

За його словами, цей проект дозволить Росії не лише поставляти газ на експорт, але й розвивати газифікацію своєї власної країни.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня голова правління російської компанії «Газпром» Олексій Міллер і президент Китайської національної нафтогазової корпорації (CNPC) Чжоу Цзіпін у Шанхаї підписали контракт на поставки російського трубопровідного газу до Китаю за «східним» маршрутом.

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Контракт строком на 30 років передбачає експорт до Китаю 38 млрд куб. м російського газу на рік. Контракт включає такі параметри, як формула ціни з прив'язкою до нафтової корзини й умову «бери або плати». При цьому ціна газу для Китаю не називається, оскільки це є «комерційною таємницею».

«Тільки на російській території обсяг інвестицій у створення об'єктів видобутку й транспортування газу становитиме 55 млрд дол. На сході Росії буде створено масштабну газову інфраструктуру, що стане локомотивом розвитку економіки регіону», - сказав Міллер.

За інформацією глави Міненерго Олександра Новака, перші поставки газу до Китаю з Росії за цим контрактом можуть початися через чотири-шість років.

Довідка УНІАН: «Східний» маршрут передбачає поставки до КНР 38 млрд куб. м російського природного газу магістральним газопроводом «Сила Сибіру» (спільна газотранспортна система з Якутського та Іркутського центрів газовидобування, що передбачає транспортування газу на Далекий Схід Росії й до Китаю). Газопровід буде побудовано практично повністю з труб російського виробництва. На будівництві першої черги «Сили Сибіру» буде задіяно близько 11700 фахівців, експлуатувати газопровід будуть ще близько 3000 осіб.

CNPC — найбільша державна нафтогазова компанія Китаю (частка участі держави — 100%) і одна з провідних інтегрованих нафтогазовидобувних компаній у світі.

У 2009 році «Газпром» і CNPC підписали рамкову угоду про основні умови поставки природного газу з Росії до Китаю, що передбачає експорт на китайський ринок до 68 млрд куб. м газу щорічно. В 2010 році було підписано розширені основні умови поставки газу з Росії до Китаю.

У вересні 2013 року «Газпром» і CNPC підписали угоду про основні умови трубопровідних поставок природного газу з Росії до Китаю за «східним» маршрутом.