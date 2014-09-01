У Росії кажуть, що готові до тристоронньої зустрічі по газу 6 вересня

Україна і РФ готові провести тристоронню зустріч по газу 6 вересня, чекають погодження від ЄК, повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак, передають РИА Новости.

«Нам зручно з (главою Міненерго України Юрієм - ред.) Проданом 6 вересня», - сказав Новак журналістам.

Він додав, що очікується узгодження з боку Єврокомісії.

Місце проведення тристоронньої зустрічі, за словами Новака, може бути будь-яким, яке буде зручно учасникам. "Можемо і в Москві провести", - додав він.

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У п'ятницю в Москві пройшли переговори між Росією і ЄС з газових питань. За їх підсумками Новак заявив, що Росія готова в якості тимчасової ціни газу, на період розгляду взаємних позовів «Газпрому» і «Нафтогазу», встановити 385 доларів за тисячу кубометрів, що пропонувалося раніше, які виходять шляхом застосування до контрактної ціни знижки в 100 доларів за рахунок зниження експортного мита.

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