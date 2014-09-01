В Україні продовжує дорожчати бензин

Споживчі ціни на бензин А-95 в Україні з 20 по 29 серпня зросли в середньому на 3,1% - до 16,92 грн/л, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За даними моніторингу, за вказаний період найбільше бензин подорожчав у Тернопільській області - на 4%, до 16,87 грн/л. найвищі ціни на бензин зафіксовані в Одеській (17,30 грн/л), Львівській (17,28 грн/літр) і Київській (17,27 грн/л) областях, найнижчі - у Чернігівській і Запорізькій областях - 16,04 і 16,10 грн/л відповідно.

Споживчі ціни на дизельне паливо в Україні з 20 по 29 серпня зросли в середньому також на 3,1% - до 16,26 грн/л. найвищі ціни на дизпаливо зафіксовано в Тернопільській (16,54 грн/л) і Львівській (16,51 грн/л) областях, найнижчі - у Полтавській (15,93 грн/л), а також у Чернігівській та Запорізькій областях - 16,00 грн/л.

При цьому в розрахунках Мінекономрозвитку не враховувалися ціни на паливо в Донецькій і Луганській областях, а також на тимчасово окупованій території.

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Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин А-95 в Україні з 11 по 20 серпня зросли в середньому на 5,7% - до 16,41 грн/л.

Раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) звинуватив 5 компаній - імпортерів нафтопродуктів у зловживанні монопольним становищем на ринку імпортного палива України через завищення цін на бензин і дизельне паливо на своїх автозаправних станціях (АЗС).

За даними АМКУ, у списку компаній з ознаками монопольного становища на ринку імпортних нафтопродуктів знаходяться: «Лукойл-Україна», «ОККО нафтопродукт», «Альянс Холдинг» (мережа АЗС Shell), а також «ВОГ рітейл» і «Золотий екватор» (обидві працюють під брендом WOG).