Ціни на нафту продовжують знижуватися на слабких статданих з КНР і ЄС

На світових торгах у вівторок, 2 вересня, ціни на нафту знижуються на тлі побоювань уповільнення споживання через слабке економічне зростання в Китаї і Європі, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,04 до $102,75 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,23 до $95,73.

Зростання виробничої активності Китаю та єврозони сповільнилося в серпні, свідчать індекси менеджерів із закупівель (PMI).

Читайте такожКитай різко посилив контроль за іноземними компаніямиЯк зазначають експерти, ринок не буде мати чіткої спрямованості, поки ближче до зими не підвищиться попит на пічне паливо. На їхню думку, спад цін зупинився і вони не опустяться нижче позначки $100, потенціал зростання в даний момент обмежений.

Лівія підвищила середньодобовий видобуток нафти до 700.000 барелів з 155.000 барелів в травні, але в країні відновилися бої між різними угрупованнями, що захопили більшість міністерств і державних установ у столиці Тріполі.

Читайте такожКотирування нафти Urals впали нижче $100 за барель - бюджет РФ під загрозою зривуІраку в серпні знизив експорт до 2,375 мільйона барелів на добу з 2,442 мільйона в липні, в основному через погану погоду в районі портів на півдні країни, тоді як бої з ісламістами на півночі не вплинули на видобуток і постачання.

Росія перебуває під загрозою нових санкцій Євросоюзу через участь її військ у війні на сході і півдні України, що Москва заперечує.

Читайте такожНові санкції Заходу завдадуть непоправної шкоди економіці Росії - Кемерон Крім того, знову зупинено видобуток нафти на великому родовищі Buzzard в Північному морі.