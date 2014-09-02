Росія не припинить поставки газу в Німеччину - глава німецького концерну E.on
Переорієнтувати поставки нафти і газу в інші регіони не так просто, тому Росія набагато більше залежить від Європи, ніж навпаки, вважає Йоханнес Тайсен.
Росія не припинить поставки газу в Німеччину через український конфлікт. Таку думку висловив глава німецького енергетичного концерну E.on Йоханнес Тайсен ввечері в понеділок, 1 вересня, під час свого виступу в Дюссельдорфі, пише "Німецька хвиля".
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Президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у припиненні поставок газу для Німеччини і Європи, вважає Йоханнес Тайсен. За його словами, Росія набагато більше залежить від Європи, ніж Європа від Росії, оскільки здійснити переорієнтацію поставок її нафти і газу в інші регіони не так просто.
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"Жодна зі сторін не зацікавлена в тому, щоб зробити газ частиною конфлікту", - підкреслив глава E.on. На його думку, вирішує питання полягає, швидше, в тому, як врегулювати український конфлікт. Але відповідальність за це повинні нести політики, вказує Тайсен.