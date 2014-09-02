В Міненерго запевняють, що відключення світла торкнеться тільки населення

Тимчасове відключення електроенергії, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України, не торкнеться промислових підприємств, а торкнеться тільки населення, йдеться в повідомленні Міненерговугілля.

У міністерстві пояснили можливий перехід до віялових відключень, як це було в 90-х роках, недостатньо ефективним введенням графіків обмеження споживання електричної енергії.

Також у відомстві нагадали, що з 26 серпня 2014 набуло чинності розпорядження Кабінету Міністрів від 13 серпня 2014 р «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії».

Згідно з повідомленням, даним розпорядженням кабміну встановлюється тимчасові обмеження виробництва електричної енергії, зокрема виробникам з альтернативних джерел енергії; забезпечення дотримання встановлених лімітів потужності; встановлення часових обмежень щодо пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, а також визначення умов здійснення та обсягів міждержавного перетікання електричної енергії.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

Відключення проводитимуться за погодженим з облдержадміністрацією графіком аварійних відключень під час ранкових і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно в 9:00-11:00 та о 20:00-22:00.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанціями та «зеленою» енергетикою. Брак газу і зупинка 80% шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.