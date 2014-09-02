Санкції Заходу несуть пряму загрозу енергетичним планам Росії в Арктиці

Західні санкції піддають небезпеці енергетичні плани Росії в Арктиці, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Читайте такожDie Welt: російський нафтовий гігант опинився в замкненому коліНагадаємо, президент Росії Володимир Путін у ході відеоконференції з плавучої бурової установки в Карському морі дав старт розвідувальному бурінню на платформі West Alpha на самій північній свердловині Росії - «Університетська-1» - в Карському морі. Путін також заявив, що Росія буде діяти на арктичних територіях лише в рамках міжнародного права.

На думку видання, спроби компаній реалізувати потенціал російської частини Арктики піддаються серйозному ризику через санкції, введені Заходом проти Москви. Як вважає видання, йдеться про загрозу не лише для цього проекту. В «підвішеному стані» перебувають і інші проекти вартістю мільярди доларів, йдеться в статті. В якості одного з прикладів газета наводить проект «Ямал СПГ».

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