«Нафтогаз» назвав умови, за яких сплатить газові рахунки «Газпрому»

Україна, відключена з червня цього року російським «Газпромом» від постачання природного газу, до арбітражного рішення може сплатити газові рахунки тільки на основі тимчасової ціни на паливо, яка має дорівнювати цінам на європейських хабах за вирахуванням транспортної складової.

Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України» напередодні чергового раунду тристоронніх переговорів щодо газу.

«Такий підхід є справедливим, враховуючи те, що українська сторона подала позов до «Газпрому» до арбітражного суду про погашення надміру сплачених коштів (оцінюється майже в 6 млрд дол.)», - йдеться в повідомленні компанії.

У «Нафтогазі» звернули увагу на те, що домінуючою в тенденціях в контрактах «Газпрому» і його європейських клієнтів є опора на ціни спотових ринків ЄС.

Також у «Нафтогазі» вважають, що чинний контракт з «Газпромом» на транзит російського газу територією України до європейських споживачів має бути переглянутий відповідно до протоколу про приєднання України до Енергетичного співтовариства.

Зокрема, міжнародні зобов'язання України як члена Енергетичного співтовариства передбачають, що контрагентом «Газпрому» в транзитному контракті має бути «Укртрансгаз», а не «Нафтогаз».

«Крім того, «Газпром» не може бути віртуальним оператором між Україною, з одного боку, і Словаччиною, Польщею, Угорщиною і Румунією, з іншого», - наголошується в повідомленні НАК.

«Тарифна політика (на транзит російського газу територією України – УНІАН) має бути скоригована з урахуванням європейських нормативних вимог», - наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна вважає дискримінаційною чергову пропозицію російської сторони щодо ціни на російський газ в 385 дол. за тис. кубометрів з урахуванням 100 дол. знижки.

29 серпня голова Міністерства енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що до рішення Стокгольмського арбітражного суду Росія готова знизити ціну на газ на 100 дол. за тисячу кубометрів, що, на його думку, дасть змогу відновити постачання палива до України.

Переговори з урегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки у 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може в будь-який момент відмінити цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів — ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

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Вимоги України також полягають у тому, аби піти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на винятково ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.