Швейцарія запідозрила менеджерів "Газпрому" у корупції - ЗМІ

У Швейцарії двох менеджерів російської компанії «Газпром» запідозрили в корупції, пише Газета. ru з посиланням на швейцарську газету Tages-Anzeiger. За наявними даними, звинувачення планується пред'явити до кінця 2014 року.

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Як припускає федеральна прокуратура, підозрювані (їх імена не повідомляються) співпрацювали з кіпрською фірмою Burlingame Consulting під час здійснення поставок для газопроводу Ямал - Європа. Стверджується, що частину вартості від угоди (від 2% до 3%) менеджери російської компанії нібито отримували у вигляді відкатів, які переводилися на рахунки у Швейцарії, після чого - на рахунки підозрюваних.

Справу порушено стосовно двох менеджерів «Газпрому», повідомляє газета і додає, що один з підозрюваних займає в компанії високу посаду, другий вже пішов на пенсію. Загалом у справі проходять чотири співробітники «Газпрому», уточнює видання.