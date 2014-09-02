«Надра України» хоче реанімувати закриті свердловини

Національна акціонерна компанія «Надра України» розраховує на збільшення видобутку природного газу в країні за рахунок відновлення експлуатації свердловин, закриття яких проводилося до 2014 року, йдеться в повідомленні держкомпанії.

Згідно з повідомленням, у липні-серпні поточного року компанія провела роботи на Городоцькому і Тинівському родовищах на заході країни, на яких планується збільшити щорічний видобуток вуглеводнів: на 1,4 млн. кубометрів - на Городоцькому і на 1,8 млн. куб. м - на Тінівському родовищах.

«Станом на вересень завершено будівництво експлуатаційної свердловини №27 на Сахалінському родовищі, що сприяло промисловому притоку газу й конденсату», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, компанія ініціює відновлення роботи ліквідованої пошукової свердловини №6 Свиридівського газоконденсатного родовища, розташованого на сході України. Виробничі можливості даної свердловини працівники «Надра України» вивчають спільно з представниками ТОВ «Смарт Енерджі».

Також у компанії повідомили, що на стадії відновлення перебувають свердловини №№4,11,20 Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. На двох інших свердловинах даного родовища - №№ 7,15 заплановано проведення капітального ремонту.

Довідка УНІАН. Національну акціонерну компанію "Надра України" створено відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалини, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.