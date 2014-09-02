У ЄС розраховують провести тристоронні переговори щодо газу в середині вересня

Переговори з врегулюванню газових спорів між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України» у форматі Україна-ЄС-Росія можуть відбутися в середині вересня після відповідних двосторонніх зустрічей віце-президента Єврокомісії Гюнтера Еттінгера з міністрами енергетики України і РФ.

Згідно з повідомленням прес-служби Еттінгера, 4 вересня в Брюсселі пройде технічна нарада на експертному рівні між Росією і ЄС, як і було домовлено на зустрічі єврокомісара з міністром енергетики РФ Олександром Новаком у Москві.

Потім 8 вересня буде проведено нараду між Еттінгером і міністром енергетики України Юрієм Проданом у Баку (Азербайджан) в рамках неформальної зустрічі членів "Східного партнерства".

«Саме після цієї зустрічі ми домовимося про дату і місце проведення наступних тристоронніх газових переговорів, зручних для всіх трьох сторін. Це може статися в середині вересня», - йдеться в повідомленні прес-служби Еттінгера.

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Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим. Як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна та ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

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16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту та про стягнення 6 млрд дол. к переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.