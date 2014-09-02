Україна відкрила реверс газу зі Словаччини

Україна і Словаччина відкрили реверс газу зі Словаччини в Україну, повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прес-секретар прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.

"Прем'єр-міністри України та Словаччини відкрили реверс газу в Україну", - написала Лаппо.

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«Завдяки відкриттю реверсу зі Словаччини та можливості для України придбавати газ у Європі, ми замінили 40% газу, який раніше купували у російської компанії« Газпром», на газ, який купуємо і транспортуємо з Європи», - цитує прес-служба Кабміну слова прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

«Ще півроку тому мало хто сподівався, що ми спільними зусиллями зможемо одержувати з Європейського Союзу до 10 мільярдів кубічних метрів газу. Це дуже великий крок уперед», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Яценюка.

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Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі. А з вересня він повинен запрацювати на повну потужність. Однак «малий реверс» не дає Україні змоги скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю позбутися газової залежності від «Газпрому». Таку можливість дає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.