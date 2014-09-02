Україна відкрила реверс газу зі Словаччини

14:52, 02 вересня 2014
Енергетика
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Урочистий пуск палива відбувся в селищі Велке Капушани в Словаччині

REUTERS

Україна і Словаччина відкрили реверс газу зі Словаччини в Україну, повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прес-секретар прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Ольга Лаппо. 

"Прем'єр-міністри України та Словаччини відкрили реверс газу в Україну", - написала Лаппо. 

Урочистий пуск палива відбувся в селищі Велке Капушани в Словаччині 

«Завдяки відкриттю реверсу зі Словаччини та можливості для України придбавати газ у Європі, ми замінили 40% газу, який раніше купували у російської компанії« Газпром», на газ, який купуємо і транспортуємо з Європи», - цитує прес-служба Кабміну слова прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. 

«Ще півроку тому мало хто сподівався, що ми спільними зусиллями зможемо одержувати з Європейського Союзу до 10 мільярдів кубічних метрів газу. Це дуже великий крок уперед», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Яценюка. 

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Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі. А з вересня він повинен запрацювати на повну потужність. Однак «малий реверс» не дає Україні змоги скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю позбутися газової залежності від «Газпрому». Таку можливість дає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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