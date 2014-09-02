Вугілля українським ТЕС вистачить до середини листопада

Запасів вугілля для українських теплоелектростанцій (ТЕС) може вистачити тільки до середини листопада, оскільки в умовах бойових дій на сході України більшість розташованих там шахт не працюють, а доставка вугілля з діючих шахт утруднена.

Про це повідомив журналістам голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Вугілля вистачить приблизно до середини листопада. ... Нині на складах ТЕС є близько 1,7 млн. тонн вугілля. Це було б не критично, якби шахти працювали в нормальному режимі», - сказав Волинець.

За його словами, на Донбасі 50 шахт не видобувають вугілля, а тільки відкачують воду, при цьому 18 шахт вже затоплено. Разом з тим на сході України функціонують лише 35 шахт.

При цьому Волинець повідомив, що зараз в Україні гострий дефіцит вугілля марки «Т» - пісні і «А» - антрацит, які використовуються на ТЕС. Проте їх видобувають вугільні підприємства, які розташовані на території, контрольованій російськими військовими і бойовиками.

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Водночас падіння видобутку вугілля газової групи, яке гірше зберігається і менше підходить для ТЕС, не спостерігається. Як розповів голова профспілки, таке вугілля видобувається на шахтах Львівської, Волинської, Дніпропетровської, а також частини Донецької і Луганської областей.

«Це вугілля не може довго перебувати на складах, оскільки воно починає тліти і при високих температурах перетворюється на золу», - сказав Волинець.

Він повідомив, що в нинішніх умовах до кінця опалювального сезону 2015 року Україні потрібно буде імпортувати більш як 10 млн. тонн вугілля. При цьому Волинець відзначив, що імпортувати в країну потрібно вугілля, яке в дефіциті.

«Ми бачимо, які регіони захоплено, щодо яких марок вугілля у нас є проблема. ... Є інститути і фахівці, які полічать, скільки нам за балансом потрібно вугілля, яких марок і за якою ціною», - наголосив голова Незалежної профспілки гірників.

Як повідомляв УНІАН, забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт. За інформацією Міненерговугілля, вже сьогодні на українських ТЕС спостерігається гострий дефіцит вугілля марки «А» – палива, яке використовується на половині станцій країни.

У зв'язку з цим Україна вперше за тривалий період планує почати імпорт енергетичного вугілля для ТЕС з Австралії, США і Нової Зеландії.

28 серпня в Міненерговугілля повідомили, що американські компанії готові поставляти енергетичне вугілля до України для забезпечення потреб ТЕС.

За оцінками експертів, видатки України на імпорт енергетичного вугілля для теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) до кінця цього року можуть становити 450-700 млн. дол. у разі відсутності його постачання з Донбасу. При цьому середня ціна імпортованого вугілля до України становитиме 85-95 дол./тонну.