"Газпром" намагається завадити диверсифікації постачань газу до України - "Нафтогаз"

Єдиною причиною відмови "Газпрому" вносити запропоновані "Нафтогазом" зміни до транзитного контракту може бути тільки прагнення обмежити доступ України до європейського ринку для диверсифікації поставок газу.

Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України» напередодні чергового раунду тристоронніх газових переговорів.

Як наголошується в повідомленні, "Газпром" виступає монопольним постачальником газу в Україну і, таким чином, змушує Україну або нести економічні збитки, або погоджуватися на політичні поступки.

"Враховуючи неодноразові заяви ЄК, зокрема пана Оттінгера, щодо неприпустимості використання газу як політичної зброї, ми переконані, що разом з ЄК зможемо надати Газпрому всі необхідні аргументи щодо необхідності термінового приведення транзитного контракту у відповідність до європейських принципів, регулювання та практики", - заявляє "Нафтогаз".

Як зазначається в повідомленні, "якщо російська сторона відмовиться від внесення вищезазначених змін, то це означатиме, що справджуються наші застереження, які ми заздалегідь донесли до ЄК щодо можливого плану РФ зупинити транзит взимку з метою домогтися від ЄК дозволу на звільнення проекту "Південний потік" від дії 3-го Енергопакету, розширити потужність газопроводу OPAL, який вже звільнений від вимог європейського регулювання щодо недискримінаційного доступу інших учасників ринку, а також щоб примусити Україну знову погодитися на несправедливі та неринкові умови".

Читайте такожУкраїна відкрила реверс газу зі Словаччини"Нафтогаз" наголошує, що така відмова від внесення змін до транзитного контракту стане не першим кроком на шляху наполягання "Газпрому" на прийнятті дискримінаційних рішень в ЄК. Так, у червні російський монополіст в односторонньому порядку розірвав договір на балансування з українською стороною.

Технічні особливості функціонування будь-якої газотранспортної системи передбачають наявність незначних відхилень між обсягами газу на вході та на виході. Договір на балансування дозволяв врегулювати питання технічних відхилень. Наразі такої можливості не існує. Відповідно, "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" шляхи врегулювання технічних відхилень в обсягах транзиту на 0,03% в липні та 0,06% в серпні в договірному порядку, пояснюється в повідомленні.

"Тим не менше, ми не можемо виключити того, що ця нормальна особливість функціонування ГТС буде використана "Газпромом" для звинувачень України в недобросовісному виконанні транзитних послуг та, потенційно, як аргумент для відключення постачання газу в ЄС", - зазначає "Нафтогаз".