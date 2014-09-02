ЗМІ: Польща може продати Україні "зайве" вугілля

Про це пише польська Rzeczpospolita, відзначаючи, що продаж польського вугілля в Україну допоміг би також і польським компаніям, у яких зараз є його надлишок.

"Ми бачимо активний інтерес з боку українських фірм до польського вугілля", - говорить прес-секретар польського Węglokoks Мажена Мрозик, додаючи, що компанія шукає партнерів в Україні.

Про інтерес до українського ринку збуту заявив представник Lubelski Węgiel Bogdanka Збігнєв Стопа.

"Ми уважно стежимо за цим ринком, аналізуємо різні можливості", - сказав він виданню.

Газета зазначила, що в Польщі зараз перебуває на складах близько 8 млн тонн нереалізованого вугілля, частина з якого може бути поставлена в Україну, що також буде вигідно для польських компаній.

Таку ж думку висловив колишній віце-глава польського уряду Януш Штейнгофф. "Нам потрібно пам'ятати, що у нас більше 8 млн тонн вугілля на складах, з яким ми не дуже знаємо, що маємо робити. Якби це вугілля вдалося продати в Україну навіть за собівартістю, це було б вигідно для польської вугільної галузі та допомогою для вирішення енергетичних проблем в Україні", - зазначив він в ефірі TVN24 BiS.

Читайте також"Вугільна війна" на сході України може призвести до масового відключення світла - ЗМІRzeczpospolita помітила, що минулого року Україна імпортувала 15 млн тонн вугілля, з якого з Польщі тільки 1%.

За даними видання, за першу половину поточного року польські виробники скоротили експорт вугілля на 26% - до 4,3 млн тонн.

Польська JSW, за даними корпоративного сайту, продає вугілля за ціною від 65 до 175 дол. (без ПДВ та акцизу) залежно від його якості.

Як повідомляв УНІАН, за даними незалежної профспілки гірників, Україні до кінця опалювального сезону 2015 року доведеться імпортувати понад 10 млн тонн вугілля, а запаси на ТЕС можуть закінчитися вже в листопаді цього року.

Довідка УНІАН. Вуглевидобувні компанії Польщі минулого року видобули 76,5 млн тонн вугілля, 66,9 млн з яких вони продали на місцевому ринку, а 10,6 млн тонн експортували. У той же час країна імпортувала 10,8 млн тонн вугілля, головним чином, з Росії і Чехії.

У квітні цього року з'явилася інформація про проблеми польських вугледобувних підприємств через зростання імпорту російського вугілля за демпінговими цінами.