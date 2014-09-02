У Словаччині гарантують Україні прокачування не менше 6,4 млрд кубометрів газу на рік

20:15, 02 вересня 2014
Енергетика
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Клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів, або 27 млн куб. м на добу.

Укриана откріла реверс газа из Словакии / Фото УНИАН

Мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу до України за словацьким маршрутом, запущеним 2 вересня цього року, з 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік, говориться в повідомленні оператора ГТС Словаччини Eustream.

«Гарантований мінімальний обсяг трафіку з 1 жовтня буде 6,4 млрд кубометрів на рік (17,6 млн. кубічних метрів на добу)», - говориться в повідомленні Eustream.

Згідно з повідомленням, клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів (27 млн. куб. м на добу).

Читайте також"Газпром" намагається завадити диверсифікації постачань газу до України - "Нафтогаз"Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 2 вересня він запрацював в робочому режимі. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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