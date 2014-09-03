Росія і Болгарія хочуть змінити статус Південного потоку, щоб обійти заборону ЄС - ЗМІ

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на джерело, знайоме зі змістом переговорів у Москві єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера з міністром енергетики Росії Олександром Новаком.

За словами джерела, в даний момент спільно з болгарською стороною опрацьовується цей варіант для морської ділянки газопроводу, що проходить по територіальних водах Болгарії.

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Відповідно до законодавства ЄС, газопроводи від шельфових родовищ європейських країн (зокрема Німеччини, Франції і Бельгії) мають особливий статус "промислових", на які не поширюється вимога про обов'язковий доступ третіх осіб до газотранспортної системи.

Австрійська OMV, яка є партнером "Газпрому" по проекту Південний потік на території Австрії, також бере участь у проектах з видобутку газу на шельфі Болгарії. У зв'язку з цим газопровід, побудований, наприклад, OMV від родовища на шельфі, може бути в майбутньому включений в проект Південний потік шляхом переуступки прав.

Нагадаємо, Болгарія призупинила будівництво Південного потоку через претензії Єврокомісії, пов'язані з виконанням норм Третього енергопакету.