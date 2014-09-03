Ціни на нафту після тривалого падіння почали зростати

На світових торгах в середу, 3 вересня, ціни на нафту Brent ростуть з зазначеного у вівторок 16-місячного мінімуму на тлі даних про виробничу активність в США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,37 до $100,71 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,38 до $93,26. У вівторок обидва еталона значно подешевшали через зміцнення долара і слабкий попит на нафту в Китаї та Європі.

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Як зазначають аналітики, на ринок зараз в основному впливає рівень споживання, проблем з постачанням майже немає, і інвестори практично не звертають уваги на геополітичні події.

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Видобуток на родовищі Buzzard в Північному морі, де він складає 200.000 барелів на добу, може бути припинено на 10 днів, починаючи з 30 серпня, повідомив оператор родовища Nexen. На родовищі видобувають нафту сорту Forties, це основний з чотирьох сортів, що беруть участь у формуванні ціни на європейський еталон Brent.

Росія в серпні підвищила видобуток на 1% до 10,52 мільйона барелів, тобто, санкції Європи і США поки не позначилися на виробництві нафти.

Напередодні щотижневих звітів про запаси нафти в США аналітики припускають, що вони знизилися.