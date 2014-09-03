Кабмін розраховує вивести «Нафтогаз» на бездефіцитний бюджет до 2018 року

Кабінет міністрів України розраховує подолати дефіцит бюджету Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до 2018 року, зазначається в оновленому Меморандумі між Україною і ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом.

«Ми залишаємося вірними нашій стратегії реформи енергетичного сектору. У 2014 році наша мета – не вийти за межі встановленого дефіциту бюджету «Нафтогазу» у 4,3% ВВП. Ми також розраховуємо, що у 2015 році дефіцит бюджету НАК становитиме 1,9% ВВП. І вже до 2018 року ми повністю скоротимо дефіцит», - зазначається у меморандумі.

Водночас у МВФ прогнозують, що з урахуванням нинішньої потреби НАК у бюджетному фінансуванні, дефіцит бюджету компанії за підсумками 2014 року може становити до 10% ВВП. Крім того, в меморандумі наголошується, що поточного року "Нафтогазу" буде потрібно близько 82 млрд грн для виконання фінансових зобов'язань і покриття дефіциту.

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НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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У березні 2014 року голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв відзначав, що дефіцит НАК за підсумками 2014 року становитиме близько 80 млрд грн за умови дружніх відносин з «Газпромом» і стовідсоткових розрахунків усіх споживачів за газ.